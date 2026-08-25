Un nuovo episodio di insicurezza urbana scuote la città di Vittoria. A segnalarlo è un internauta, che in un post pubblicato sui social racconta quanto accaduto alla nipote: seguita da un individuo fino alla porta di casa, dove l’uomo avrebbe tentato di rubarle il cellulare. Solo l’apertura improvvisa della porta ha fatto desistere il presunto ladro, che si è poi allontanato.

L’accaduto, ripreso da una telecamera di sorveglianza e avvenuto nella mattinata del 25 agosto, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle strade cittadine. Trigilia, nel suo messaggio, esprime frustrazione e paura per un clima che definisce “insostenibile”, chiedendo un intervento deciso delle forze dell’ordine e avvertendo del rischio che i cittadini esasperati possano ricorrere a forme di “giustizia sommaria”.

Il video mostra una strada del centro abitato, con auto parcheggiate e passanti, dove si consuma la breve ma inquietante scena. L’episodio si aggiunge a una serie di segnalazioni simili che negli ultimi mesi hanno alimentato la percezione di insicurezza diffusa tra i residenti.

Le autorità locali sono state informate e si attendono verifiche e identificazioni del soggetto ripreso dalle immagini. Intanto, sui social cresce la richiesta di maggiore vigilanza e di un piano concreto per contrastare i piccoli reati che minano la tranquillità quotidiana.