Confcommercio provinciale Ragusa continua a puntare sulla formazione qualificata come chiave per l’occupazione e la crescita professionale, con una serie di corsi abilitanti e riconosciuti dalla Regione Siciliana. Tra le proposte attive figurano il Corso Sab (ex Rec) per la somministrazione di alimenti e bevande, il corso per agente di commercio, il corso per agente immobiliare e il corso Haccp online dedicato alla sicurezza alimentare.

Si tratta di percorsi formativi che offrono attestati riconosciuti, programmi aggiornati e docenti qualificati, pensati per chi desidera avviare un’attività o migliorare le proprie competenze professionali. Ogni corso è strutturato per garantire una preparazione completa e pratica, con una durata ottimizzata e modalità di frequenza flessibili, anche online.

Il presidente provinciale Gianluca Manenti sottolinea l’importanza di queste iniziative: «La formazione è il primo passo per costruire un futuro solido nel mondo del lavoro. I nostri corsi non sono solo abilitanti, ma rappresentano un investimento concreto sulle persone e sulle loro capacità. In un territorio come il nostro, dove il commercio e i servizi sono motori dell’economia, formarsi significa essere pronti a cogliere le opportunità e a creare valore».

Manenti aggiunge: «Confcommercio Ragusa vuole essere un punto di riferimento per chi cerca professionalità e aggiornamento. Offriamo percorsi riconosciuti, accessibili e di qualità, perché crediamo che lavorare meglio domani significhi investire oggi nelle proprie competenze».

Le iscrizioni sono aperte presso la sede di Confcommercio Ragusa, con ultimi posti disponibili per ciascun corso. Per informazioni e adesioni: 0932 622522 – 329 713 5482.