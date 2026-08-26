Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi all’incrocio principale di Marina di Modica, lungo la Strada Provinciale 66 che si innesta sulla Ss 194, arteria di collegamento tra Modica e Pozzallo (foto Assenza).

Secondo le prime informazioni, un’autovettura proveniente da Pozzallo si è ribaltata sul lato destro della carreggiata, finendo di traverso all’interno dell’incrocio.

Dalle ricostruzioni preliminari, il mezzo avrebbe urtato contro i blocchi di cemento (jersey) posizionati per impedire l’ingresso da quella direzione. Al momento dello scatto delle immagini, l’auto risultava ancora in moto, con le luci accese e detriti sparsi sull’asfalto, segno di un impatto violento ma fortunatamente senza conseguenze gravi.

Sul posto non erano presenti persone al momento dell’arrivo dei primi testimoni, mentre i soccorritori si stavano già dirigendo verso la zona da Modica, a circa quattro chilometri di distanza.

Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Le autorità stanno completando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.