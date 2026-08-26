Un ordinario controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento tra le vie del centro storico di Modica, culminato con una denuncia in stato di libertà. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica hanno infatti deferito un uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Durante le verifiche predisposte per la tutela della sicurezza cittadina, alla vista della pattuglia, l’uomo – a bordo di un monopattino elettrico – ha tentato di eludere l’accertamento: invece di arrestarsi all’“alt” intimato dagli operatori, ha accelerato improvvisamente dandosi alla fuga. La corsa azzardata lungo le strade del centro ha messo in serio pericolo l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada. Grazie alla prontezza e all’intervento tempestivo dei poliziotti, la fuga è stata interrotta in condizioni di sicurezza, consentendo il fermo del fuggitivo prima che potessero verificarsi incidenti o ferimenti. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero.