Dopo il successo della serata inaugurale alla Tenuta Chiaramonte, il Festival della Fioritura 2026 prosegue il suo viaggio tra arti sceniche, musica e sapori mediterranei, approdando domani, giovedì 27 agosto, in una location inedita: il suggestivo Palazzo Arezzo di Trifiletti, nel cuore di Ragusa Ibla. Un luogo che diventa teatro di una nuova fioritura artistica, dove la bellezza dell’architettura incontra la forza evocativa della scena. Con il precipuo obiettivo di rallentare i ritmi e godersi ogni istante.

La serata sarà dedicata al teatro e alla musica, con lo spettacolo “Amanda e Dalí: Vademecum per l’immortalità”, interpretato da Giulia Guastella e Danny Bignotti. Una commedia nera e poetica che intreccia arte, identità e mito, esplorando il rapporto tra la musa Amanda Lear e il genio visionario di Salvador Dalí. Accanto alla performance teatrale, la musica live di Serviolini accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra eleganza e suggestione, mentre lo chef Francesco curerà l’aperitivo conviviale che precede lo spettacolo.

Spazio anche alla performance di Sofia Licitra sul tema “Terra ca nun senti” di Rosa Balistreri. Un momento dedicato a chi ama profondamente la propria terra, anche quando la vita lo porta lontano.

Come nelle precedenti serate, il Festival conferma la sua formula esperienziale: un percorso sensoriale che unisce teatro, musica e convivialità, in un dialogo continuo tra arte e territorio. Ideato da Tenuta Chiaramonte, Gramole e Teatro dell’Albero SamBio, il Festival della Fioritura è sostenuto dal Comune di Ragusa, da Medicare Sicilia, Audi Sergio Tumino, Banca Agricola Popolare di Sicilia, Toni Pellegrino Art & Science, Officina 31 Ragusa Ibla, Enotria, Mondadori Bookstore Ragusa, con il patrocinio di Confcommercio Ragusa.

Dopo l’appuntamento del 27 agosto, il Festival si concluderà il 2 settembre con “La prima indagine di Montalbano” di Massimo Venturiello, di nuovo alla Tenuta Chiaramonte. Tre serate, tre luoghi, tre esperienze: un unico filo rosso, la meraviglia come forma di resistenza alla velocità del mondo. Per informazioni: festivaldellafioritura.it