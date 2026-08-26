La truffa è arrivata con la voce rotta di un presunto nipote, un filo di disperazione studiato per colpire al cuore. Dall’altra parte del telefono, un uomo che si fingeva familiare chiedeva aiuto, raccontando alla donna – una novantenne di Vittoria, lucida e autonoma – che era accaduto qualcosa di grave ai suoi cari. Un racconto costruito con cura, calibrato per generare paura, per far leva su quella vulnerabilità che nessuno ammette ma che tutti, davanti ai propri affetti, possiedono.

La donna sapeva che il figlio e la nuora erano usciti la sera precedente. Un dettaglio reale, trasformato dai truffatori in un’arma. Così la storia si è fatta più cupa: i familiari sarebbero stati arrestati, trattenuti in caserma, bisognosi di un intervento immediato. Bastava consegnare del denaro a una persona incaricata di passare da casa. Una richiesta assurda, ma resa credibile da un secondo uomo che si è inserito nella telefonata presentandosi come maresciallo dei Carabinieri. Tono fermo, parole rassicuranti, la promessa che tutto si sarebbe risolto seguendo quella “procedura”.

La messinscena ha funzionato. La donna, spaventata e confusa, ha consegnato i pochi contanti che custodiva in casa all’uomo che si è presentato alla porta. Ma non è bastato: i truffatori hanno rilanciato, chiedendo oro e gioielli. In quei minuti concitati, la novantenne ha provato più volte a contattare il figlio e altri familiari. Il telefono fisso, però, non le permetteva di effettuare chiamate. Un dettaglio che ha amplificato il panico, impedendole di verificare la veridicità di quella storia.

Solo dopo, quando la tensione si è sciolta e la verità ha trovato spazio, la donna ha capito di essere stata ingannata. Nessun familiare era in caserma, nessun maresciallo aveva telefonato, nessuno aveva chiesto denaro. Era una truffa, una delle tante che colpiscono gli anziani sfruttando la paura e l’amore per i propri cari.

La vicenda, resa nota dal giornalista Giovanni Di Gennaro, è stata denunciata ai Carabinieri. Un episodio che riporta al centro un tema sempre più urgente: la necessità di proteggere le persone più fragili da chi, senza scrupoli, costruisce inganni capaci di insinuarsi nelle pieghe più intime della fiducia.