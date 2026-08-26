Vittoria perde una delle sue figure più riconoscibili: Salvatore Iemolo, imprenditore noto in città e per anni titolare della storica Villa Melania, punto di riferimento per ricevimenti, eventi e cerimonie. La notizia della sua scomparsa, confermata nel pomeriggio, ha immediatamente suscitato cordoglio e incredulità in tutta la comunità vittoriese.

Secondo quanto ricostruito dalle fonti locali, Iemolo era rimasto vittima di una caduta accidentale che gli aveva provocato un grave trauma toracico. Le sue condizioni erano apparse subito critiche: prima il ricovero d’urgenza all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, poi il trasferimento a Catania nel tentativo di stabilizzarlo. Nonostante gli sforzi dei sanitari, l’imprenditore si è spento nel reparto di Rianimazione nel pomeriggio di martedì.

Figura molto conosciuta e stimata, Iemolo aveva gestito Villa Melania insieme alla famiglia, in particolare con la figlia Melania. La struttura, chiusa da circa un anno e mezzo, resta comunque nella memoria collettiva come uno dei luoghi simbolo della ristorazione e dell’accoglienza vittoriese.

La città oggi si ferma, colpita da un lutto improvviso che tocca non solo il mondo dell’imprenditoria ma anche quello delle relazioni personali: Salvatore era considerato da molti un amico di lunga data, una presenza costante e generosa nella vita sociale del territorio.