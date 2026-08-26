Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto in flagranza un 22enne del luogo, gravemente indiziato di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto in serata, nel centro cittadino, nei pressi di un esercizio commerciale.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, un venditore ambulante di nazionalità straniera sarebbe stato avvicinato da un individuo che, dopo un rapido scambio di battute, avrebbe estratto un coltello a serramanico e inferto un fendente all’addome della vittima, allontanandosi subito dopo.

Il ferito è stato soccorso tempestivamente e trasportato al pronto soccorso locale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. È ricoverato in prognosi riservata, ma non versa in pericolo di vita.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, che hanno consentito di identificare con certezza il presunto aggressore.

Sono quindi scattate ricerche serrate, protrattesi senza sosta, fino all’individuazione del veicolo sul quale l’indagato viaggiava. Il giovane è stato dichiarato in arresto e, ultimate le formalità di rito, condotto alla Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel medesimo istituto penitenziario.

Resta fermo che il grado di responsabilità della persona arrestata sarà accertato in sede giurisdizionale, nel rispetto della presunzione di innocenza.