Sono iniziate ieri le solenni celebrazioni in onore di San Vito martire, patrono di Chiaramonte Gulfi, con una serata all’insegna di devozione, tradizione e ampia partecipazione cittadina. La comunità si è riunita nella chiesa di San Vito per la recita del Rosario e, a seguire, per la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete rettore don Graziano Martorana. Cuore dell’appuntamento il rito della vestizione del venerato simulacro del Patrono e la collocazione del fercolo sul carro processionale, gesti che sanciscono l’avvio ufficiale dei festeggiamenti. In serata, il piazzale San Vito si è animato con la serata danzante offerta dalla pizzeria A Funtana, accompagnata dalla musica de Il Trio Musica & Magia di Damiano Scollo. Grande affluenza anche per l’animazione dedicata ai bambini, curata da Charlie Chaplin eventi, e per la degustazione di pennette al ragù offerta dal comitato festeggiamenti. Numerosi cittadini hanno inoltre approfittato dell’apertura straordinaria per visitare il campanile della chiesa di San Vito. Un avvio intenso e sentito, che ribadisce il profondo legame tra Chiaramonte Gulfi e il suo Patrono.

Oggi, giovedì 27 agosto, il programma prosegue con un fitto calendario di appuntamenti. Alle 13,30, il suono delle campane di tutte le chiese del paese e le salve a cannone annunceranno ufficialmente l’inizio delle celebrazioni. Nel pomeriggio, alle 18,30, è prevista la recita del Rosario nella chiesa di San Vito, seguita alle 19 dalla celebrazione eucaristica. Alle 20, partirà la processione con il settecentesco simulacro di San Vito, patrono di Chiaramonte Gulfi, e con la reliquia, che attraverserà le vie principali fino alla chiesa Madre, dove si terrà la benedizione con la reliquia del Patrono e la collocazione del simulacro sull’altare maggiore del Duomo. Alle 23, in piazza Duomo, spazio alla serata musicale “Tutti i migliori successi degli anni ’90”, animata da Gianni Agosta dj e Antonello Mineo. Anche quest’anno i festeggiamenti godono del sostegno di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà da sempre attenta a promuovere e valorizzare iniziative capaci di esaltare l’identità del territorio e il valore delle sue tradizioni. Un contributo che conferma come la festa di San Vito rappresenti non solo un appuntamento religioso, ma anche un’occasione di condivisione e orgoglio per l’intera comunità chiaramontana.