La polizia di Stato di Modica ha arrestato in flagranza un uomo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto del datore di lavoro della donna, che aveva segnalato la presenza dell’ex compagno presso il luogo in cui la stessa lavorava.

Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Modica sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l’uomo, mentre infastidiva la donna e cercava di raggiungerla anche all’interno del locale in cui svolgeva la propria attività lavorativa.

Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti persecutori già segnalati dalla vittima, tra cui pedinamenti e continue molestie. Nei confronti dell’uomo era stato inoltre recentemente attivato il “Codice Rosso”, a tutela della donna.

Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.