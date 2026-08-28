Grave incidente lungo la Vittoria–Santa Croce, poco prima dello svincolo per Comiso. In base alle prime informazioni, un’autovettura e un furgone si sono scontrati, riportando danni rilevanti: numerosi frammenti dei mezzi sono rimasti disseminati sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’urto. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. L’episodio ha provocato rallentamenti e curiosità tra gli automobilisti in transito, mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli e di pulizia dell’asfalto per ripristinare la sicurezza.