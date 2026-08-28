Si è svolta questa mattina, nel piazzale antistante la sede della Capitaneria di porto di Pozzallo, la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Capitano di Fregata Luigi Vincenti, Comandante cedente, e il Capitano di Fregata Amleto Piccinno, che assume la guida del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Alla cerimonia ha preso parte il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, insieme alle principali Autorità civili, militari e religiose del territorio, ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, nonché al personale civile e militare del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

L’avvicendamento ha rappresentato anche il momento del saluto al Comandante Vincenti, ora destinato a un nuovo incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che lascia Pozzallo dopo due anni alla guida della Capitaneria di porto, al termine di un periodo caratterizzato da un’intensa attività operativa e istituzionale e da una costante collaborazione con le Autorità e con le realtà marittime e portuali del territorio ibleo. Vincenti ha espresso gratitudine al personale, alle Autorità e al territorio ibleo per il percorso condiviso, sottolineando il forte legame maturato con Pozzallo e rivolgendo al suo successore un sincero augurio di buon vento.

Il Capitano di Fregata Amleto Piccinno, anch’egli di origini salentine, proviene dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, dove ha ricoperto da ultimo l’incarico di Comandante in seconda. Nel corso della propria carriera ha già prestato servizio in Sicilia presso la Capitaneria di porto di Trapani e in Puglia, dove ha ricoperto, tra gli altri, l’incarico di Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Lo stesso si è detto onorato ed entusiasta del nuovo incarico esprimendo parole di apprezzamento per l’operato e la professionalità di tutto il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo.

Nel corso del suo intervento, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, ha richiamato alcuni dei principali risultati conseguiti dalla Capitaneria di porto di Pozzallo durante il periodo di Comando del Capitano di Fregata Vincenti, esprimendogli il proprio apprezzamento per l’attività svolta e rivolgendo al Comandante Piccinno l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico.

Con l’avvicendamento odierno prosegue, nel segno della continuità istituzionale, l’impegno della Guardia Costiera a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, dell’ambiente marino e costiero e della regolare fruizione del mare e delle attività portuali al servizio della collettività.