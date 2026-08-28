Il continuo e festoso scampanio delle campane delle chiese di Chiaramonte Gulfi sta accompagnando l’avvio dei solenni festeggiamenti in onore di San Vito martire, patrono amatissimo dalla comunità chiaramontana. Nelle vie del centro risuonano anche le marce sinfoniche delle bande musicali, restituendo al paese quell’atmosfera di festa che ogni anno unisce devozione, tradizione e identità.

La giornata di ieri ha segnato un momento particolarmente significativo: il simulacro ligneo di San Vito, trasportato sul carro motorizzato, ha attraversato le vie principali fino a raggiungere la chiesa Madre, dove è stato collocato sull’altare maggiore. Vi rimarrà fino a domenica sera, quando farà ritorno nella chiesa omonima al termine della processione conclusiva. La serata si è poi trasformata in una grande festa popolare: piazza Duomo è diventata una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie allo spettacolo musicale “Tutti i migliori successi degli anni ’90”, animato da Gianni Agosta dj e Antonello Mineo.

Il programma odierno conferma la ricchezza della festa. Alle 8, alle 12 e alle 18 il suono festoso delle campane scandisce i momenti principali della giornata. Alle 11, in chiesa Madre, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Graziano Martorana. Nel pomeriggio, alle 18,30, il corpo bandistico Vito Cutello percorre il tradizionale giro del paese, mentre alle 19, nel campetto di San Vito, prende il via il 9° Torneo San Vito Notturno No Stop di calcio a cinque, appuntamento sportivo ormai consolidato all’interno dei festeggiamenti. Alle 19, in chiesa Madre, si celebra la santa messa.

Non ci sarà, invece, la rappresentazione teatrale serale prevista in calendario, a causa del lutto che ha colpito la compagnia “Gli Amici del Teatro” di Chiaramonte Gulfi.

La festa esterna, capace di riunire l’intero paese attorno al santo martire, è in programma per domenica. Da evidenziare anche il supporto mediatico offerto da Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, che ancora una volta affianca gli eventi di forte rilievo identitario per la comunità chiaramontana.

Il calendario di eventi conferma come la festa di San Vito non sia soltanto un appuntamento religioso, ma un’occasione di condivisione, partecipazione e orgoglio per tutta Chiaramonte Gulfi, che ogni anno rinnova il suo legame profondo con il giovane martire.