Una tragedia improvvisa ha scosso questa sera la comunità di Donnalucata, frazione di Scicli, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre stava mangiando. Un episodio che ha lasciato sgomenti residenti e soccorritori, avvenuto nella tarda serata e ancora avvolto da diversi aspetti da chiarire.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un grave soffocamento e, rendendosi conto della situazione, si sarebbe recato alla Guardia Medica di Donnalucata in cerca di aiuto immediato. Le sue condizioni, però, sarebbero precipitate rapidamente, rendendo necessario l’intervento del personale del 118 di Scicli, giunto sul posto per tentare ogni possibile manovra di salvataggio.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe sopraggiunta in pochi istanti, lasciando attoniti i presenti e gli operatori che hanno tentato fino all’ultimo di rianimarlo.

Le circostanze esatte della tragedia restano da definire con precisione: saranno gli accertamenti sanitari e le verifiche delle autorità a chiarire la dinamica dell’episodio e a ricostruire gli ultimi minuti di vita dell’uomo.

La comunità di Donnalucata, profondamente colpita, si stringe attorno alla famiglia della vittima in un momento di dolore inatteso e lacerante.