Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Zuppà 2026, il carnevale estivo che quest’anno celebra la decima edizione, un traguardo importante per la Consulta giovanile, promotrice dell’iniziativa. Dieci anni di entusiasmo, creatività e partecipazione che hanno trasformato Zuppà in un simbolo dell’identità chiaramontana e della sua capacità di fare comunità.

Dal 3 al 5 settembre, la città tornerà a riempirsi di colori, musica, maschere e allegria, con i tradizionali carri allegorici, spettacoli, giochi e momenti di convivialità. Un evento che, come ogni anno, coinvolgerà centinaia di giovani e volontari, con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, a conferma di una sinergia che continua a dare forza alle iniziative culturali e popolari del territorio.

Il sindaco Mario Cutello ha sottolineato il valore simbolico di questa edizione: “Zuppà è diventata una delle manifestazioni più rappresentative di Chiaramonte Gulfi. La decima edizione è il segno di una continuità che nasce dal basso, dalla passione dei giovani e dal senso di appartenenza della nostra comunità. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce divertimento, arte e tradizione, e che ogni anno riesce a rinnovarsi con creatività e spirito positivo.”

L’assessore agli Spettacoli Giancarlo Catania ha aggiunto: “Dieci edizioni non sono solo un numero, ma la testimonianza di un percorso condiviso. La Consulta Giovanile ha saputo costruire un progetto che coinvolge tutta la città, valorizzando la partecipazione e la fantasia dei chiaramontani. Zuppà è una festa che parla di noi, della nostra voglia di stare insieme e di guardare avanti con entusiasmo.”

Zuppà 2026 si annuncia come un’edizione speciale, capace di fondere arte, musica, gusto e spettacolo in un’unica grande festa. Tre giorni di allegria e creatività che confermano come Chiaramonte Gulfi sappia essere viva, accogliente e protagonista del proprio futuro. A breve saranno annunciati gli ospiti di questa kermesse e sono nomi che non mancheranno di attirare l’attenzione del pubblico.