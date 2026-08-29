La comunità di Donnalucata si prepara a dare l’ultimo saluto a Giacomo Carnemolla, 44 anni, morto venerdì sera dopo un improvviso e violento soffocamento mentre cenava con un gruppo di amici. Una serata qualunque, trasformata in tragedia intorno alle 22, quando l’uomo — secondo quanto emerso nelle ultime ore — avrebbe mangiato del bollito e avrebbe subito un blocco totale delle vie respiratorie. Lascia la moglie e tre figli, e avrebbe compiuto 45 anni a settembre.

I presenti hanno capito subito che qualcosa non andava: Giacomo ha iniziato a mostrare chiari segni di difficoltà respiratoria e gli amici, seduti a tavola con lui, hanno tentato di soccorrerlo nell’immediato. Sono stati momenti concitati, in cui ogni secondo è sembrato decisivo. Il personale del 118, arrivato poco dopo, ha provato a rianimarlo con tutte le manovre possibili, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La morte è sopraggiunta rapidamente, lasciando sgomenti i presenti e l’intera borgata.

In queste ore, Donnalucata si stringe attorno alla famiglia Carnemolla, colpita da un dolore improvviso e lacerante. Il nome di Giacomo, per tutti “Giacomino”, era legato a una presenza buona, solare, sempre pronta alla battuta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che in paese si avverte ovunque: nelle chat degli amici, nei gruppi di lavoro, nelle abitudini quotidiane di chi lo conosceva.

I funerali si terranno lunedì 31 agosto alle ore 9:30, nella Chiesa di San Giorgio Martire a Donnalucata. Sarà il momento in cui la comunità potrà raccogliersi, salutare Giacomo e accompagnarlo con l’affetto che merita. Si prevede una grande partecipazione, segno di quanto fosse stimato e voluto bene.