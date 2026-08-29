La polizia di Stato, su segnalazione del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, ha adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di due coniugi di 55 e 51 anni, con precedenti specifici e specializzati nella truffa del “Finto carabiniere”,

Il divieto di fare ritorno nel Comune di Ragusa si è reso indispensabile dopo che la coppia di truffatori, già gravata da specifici precedenti di polizia, era riuscita a raggirare due coniugi residenti a Ragusa, fingendosi appartenenti all’Arma.

Questa misura s’inserisce nel quadro dell’incessante attività di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle fasce deboli, in particolare degli anziani. I controlli e le attività di prevenzione da parte delle Forze di Polizia restano intensificati e proseguono senza sosta anche in questo periodo di vacanze estive, momento in cui i soggetti vulnerabili rimangono più spesso isolati e maggiormente esposti ai raggiri.