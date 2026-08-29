A Monterosso Almo sono ufficialmente iniziati, giovedì scorso, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore del borgo montano. Le campane di tutte le chiese e lo sparo dei ventuno colpi a cannone hanno annunciato l’apertura di una festa che, come ogni anno, unisce fede, tradizione e comunità.

Oggi, sabato 29 agosto, si celebra la solennità del martirio di San Giovanni Battista, uno dei momenti più sentiti del calendario religioso monterossano. Alle 20 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali, seguita alle 21,30 dalla performance cabarettistica a cura della Pro Loco, che animerà la serata con un clima di festa e partecipazione popolare.

Domani, domenica 30 agosto, sarà dedicata alle Missioni. La giornata si aprirà con la celebrazione eucaristica alle 8.30, mentre in serata, alle 20.00, la messa sarà presieduta dal sacerdote Sebastiano Amato. Nel pomeriggio e in serata torna la tradizionale Sagra del Pane, un appuntamento che da tantissimi anni rappresenta un momento di festa, condivisione e valorizzazione delle tradizioni del territorio. Quest’anno la sagra si presenta più bella, più ricca e più completa. Protagonisti indiscussi saranno i maestri fornai, che presenteranno il pane condito secondo la tradizione, affiancandolo alle loro specialità gastronomiche. A seguire, alle 21.30, spazio all’animazione musicale con la Piccola Stella Tribute Band di Ultimo, evento organizzato dalla Pro Loco in occasione della sagra del pane.

Lunedì 31 agosto, invece, sarà la Giornata della Custodia del Creato, con la celebrazione eucaristica alle 20.00 presieduta dal sacerdote Andrea Pomillo. Ci sarà la partecipazione dei vigili del fuoco, dei forestali e della protezione civile Rangers Europa e Gruppo Alfa. Alle 21 la benedizione dei mezzi in dotazione in piazza San Giovanni. La serata proseguirà alle 21.30 con lo spettacolo musicale del coro “Saulo’s soul group” che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e suggestioni.

Il Comitato dei festeggiamenti e l’intera comunità di Monterosso Almo sono impegnati in prima linea per garantire la riuscita di questa festa tanto attesa, che rappresenta un momento di profonda devozione e di orgoglio collettivo. Ogni dettaglio, dalle celebrazioni religiose agli eventi culturali, è curato con passione e dedizione, segno di un legame che unisce il paese al suo Santo Patrono. La festa di San Giovanni Battista continua così a essere il simbolo più autentico dell’identità monterossana: un appuntamento che rinnova la tradizione e rafforza il senso di comunità, in un abbraccio di fede e partecipazione che ogni anno si rinnova con entusiasmo.