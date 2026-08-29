Tutto è pronto a Chiaramonte Gulfi per le fasi conclusive dei solenni festeggiamenti in onore di San Vito martire, patrono della città. Anche oggi, la comunità si ritroverà attorno al suo santo con momenti di preghiera, musica e tradizione che scandiranno la giornata.

Il programma prevede il suono festoso delle campane alle ore 8, 12 e 18, segno di gioia e devozione che si diffonderà in tutto il paese. Alle 11, nella chiesa Madre, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Joseph Muamba Bulobo. Nel pomeriggio, alle 18, il corpo bandistico “Vito Cutello” percorrerà il tradizionale giro del paese, eseguendo le marce sinfoniche in piazza Duomo. Alle 19, ancora in chiesa Madre, sarà celebrata la santa messa. La serata culminerà alle 21, in piazza Duomo, con l’atteso spettacolo comico-musicale del cabarettista e showman Enrico Guarneri, che intratterrà il pubblico con la sua consueta ironia.

Domani, giornata della festa esterna, la messa al Santuario di San Vito si terrà solo al mattino, alle 9. Alle 8, 12 e 18, il paese sarà nuovamente animato dal suono delle campane e dallo sparo dei colpi di cannone. Alle 9 e alle 11, in chiesa Madre, si svolgeranno le celebrazioni eucaristiche, mentre alle 12 il corpo bandistico “Alessandro Scarlatti” eseguirà le marce sinfoniche in onore del Patrono.

Nel pomeriggio, alle 17, la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arciprete parroco don Graziano Martorana. Alle 18, la venerabile confraternita “Maria Ss. della Misericordia” in San Giovanni Battista renderà omaggio al simulacro del santo con l’offerta del tradizionale cero. Alle 20, prenderà il via la solenne processione del simulacro di San Vito, accompagnata dalle confraternite, dalle autorità civili e militari e dai corpi bandistici Scarlatti e Cutello, lungo le principali vie di Chiaramonte Gulfi. Il corteo farà tappa nelle chiese di Santa Maria di Gesù, San Giovanni Battista e Santissimo Salvatore. In piazza Duomo, si terranno la riflessione dell’arciprete, l’esecuzione dell’inno al Patrono e la benedizione della città con la reliquia. La processione proseguirà poi lungo via San Paolo, via Gulfi e via Conte Manfredi, fino al piazzale San Vito, dove, intorno alle 23, prima del rientro del simulacro, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico curato dalla ditta “Pirotecnica Iblea” di Lorenzo Massari di Ragusa.

I festeggiamenti godono del supporto mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà sempre attenta a valorizzare i percorsi identitari e le tradizioni del territorio chiaramontano.