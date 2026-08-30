La polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un 59enne residente in provincia. La misura, della durata di due anni, include l’obbligo di dimora nel comune di residenza con controllo elettronico. Il dispositivo scaturisce dagli approfondimenti svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa, che hanno evidenziato la pericolosità sociale dell’uomo. Oltre alle prescrizioni tipiche della prevenzione, il tribunale ha imposto il “divieto di avvicinamento” alla persona offesa, stabilendo una distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. Tra le ulteriori restrizioni figurano l’obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia, il divieto di detenere armi, di prendere parte a pubbliche riunioni e di frequentare determinati luoghi, nonché l’osservanza di specifiche fasce orarie per gli spostamenti quotidiani. L’intervento si inserisce nella strategia di monitoraggio costante e prevenzione messa in atto dalle forze dell’ordine per contrastare comportamenti illeciti e garantire la tutela delle vittime.