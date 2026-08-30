Un incidente stradale si è verificato poco dopo mezzogiorno all’ingresso di Vittoria, lungo la Statale 115, all’altezza della Fontana della Pace. A scontrarsi, per cause che restano in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono stati un Suv Range Rover e una Bmw. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato danni significativi ai mezzi coinvolti (foto Assenza).

Ad avere la peggio è stato il conducente della Range Rover, che avrebbe riportato un forte trauma alla colonna vertebrale. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari, giunti sul posto per prestare le prime cure e procedere al trasferimento in ospedale per gli accertamenti specialistici.

La dinamica del sinistro ha mostrato tutta la sua gravità: dopo l’urto, il Suv è finito sulla piazzola spartitraffico, sradicando alcuni pali con le segnaletiche di direzione. Un segno evidente della forza dell’impatto e della pericolosità del tratto stradale, spesso interessato da traffico intenso nelle ore centrali della giornata.

La circolazione ha subito rallentamenti, mentre gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità. Le indagini proseguono per chiarire con precisione le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.