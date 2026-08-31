Attimi di forte tensione questa mattina a Donnalucata, frazione balneare di Scicli, dove un anziano ciclista è rimasto gravemente ferito in seguito a una rovinosa caduta lungo viale della Repubblica (nella foto Assenza). Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, superando un dosso rallentatore, la ruota anteriore avrebbe improvvisamente perso aderenza o sarebbe fuoriuscita dalla sede, proiettandolo violentemente sull’asfalto.

Nell’impatto il pensionato ha riportato un grave trauma cranico e una profonda ferita al capo. La scena si è svolta sotto gli occhi di residenti e passanti che, senza esitare, hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei mezzi d’emergenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha regolato la viabilità ed effettuato i rilievi. I soccorritori hanno tentato per circa mezz’ora di rianimare l’uomo, riuscendo infine a stabilizzarlo prima del trasporto d’urgenza in ospedale a bordo dell’ambulanza. Il ciclista è stato trasferito all’ospedale di Ragusa. Le sue condizioni sono gravi avendo subito sul posto un arresto cardiaco.