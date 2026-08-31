La festa di San Vito martire si è conclusa ieri a Chiaramonte Gulfi con una partecipazione davvero ampia, confermando la forza identitaria e spirituale di una tradizione che continua a unire la comunità attorno al suo giovane Patrono. La domenica, cuore delle celebrazioni annunciate nei giorni scorsi, ha visto la città trasformarsi in un grande spazio di devozione, con vie addobbate, balconi aperti e famiglie affacciate in attesa del passaggio del simulacro, unico protagonista della processione esterna.

Nel pomeriggio, la venerabile confraternita Maria Ss. della Misericordia in San Giovanni Battista ha reso omaggio al vetusto simulacro con l’offerta del tradizionale cero, gesto che custodisce una delle consuetudini più antiche e significative della festa. La celebrazione eucaristica e i momenti di preghiera hanno scandito l’attesa dei fedeli, giunti numerosi per vivere una giornata che, anche quest’anno, ha saputo coniugare fede, tradizione e senso di comunità. La processione ha attraversato le vie principali del centro storico accompagnata da un lungo corteo di devoti. Il simulacro di San Vito, accolto dal suono festoso delle campane e dall’affetto dei chiaramontani, ha proceduto tra applausi, preghiere e un clima di intensa partecipazione. Anche quest’anno la festa ha potuto contare sul supporto mediatico di Gali Group trasporti & logistica di Ispica, che ha contribuito alla diffusione e valorizzazione dei momenti più significativi della celebrazione.

All’arrivo in piazza Duomo, la comunità si è raccolta attorno al Patrono per la riflessione dell’arciprete parroco Graziano Martorana, che ha richiamato il valore della testimonianza di San Vito e l’importanza di custodire una festa che non è solo rito, ma identità condivisa. L’esecuzione dell’Inno al Patrono e la benedizione della città con la reliquia hanno segnato uno dei momenti più intensi della giornata, vissuto con grande partecipazione emotiva.

Durante il rientro, a piazzale San Vito, il cielo si è illuminato grazie allo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Pirotecnica Iblea di Lorenzo Massari di Ragusa, salutato da un lungo applauso dei presenti. Il simulacro ha poi fatto ritorno nella Chiesa Madre, accompagnato dal canto e dalla preghiera dei fedeli, chiudendo così una giornata che ha confermato la vitalità di una tradizione che continua a raccontare l’anima della comunità chiaramontana. La festa di San Vito martire si è conclusa nel segno della partecipazione, della gratitudine e della continuità. Una celebrazione che, anche quest’anno, ha visto la città unirsi attorno al suo Patrono con una presenza ampia e sentita, confermando la centralità di un appuntamento che rimane profondamente radicato nella vita religiosa e civile di Chiaramonte Gulfi.