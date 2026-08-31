Un gravissimo episodio di presunta violenza sugli animali sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in via Fosso Tantillo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un gatto. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l’animale possa essere stato colpito con una spranga. Il felino presentava lesioni traumatiche molto gravi, ritenute incompatibili con un investimento stradale e tali da far pensare a un gesto deliberato. Se questa ipotesi fosse confermata, il fatto integrerebbe un reato previsto dall’articolo 544-bis del Codice Penale, che punisce chi cagiona la morte di un animale con crudeltà o senza necessità con la reclusione da quattro mesi a due anni. La sezione locale della Lav ha espresso profonda indignazione e, qualora la natura volontaria fosse accertata, condanna con fermezza l’episodio: secondo l’associazione, chi si rende autore di simili atti di ferocia manifesta una pericolosità sociale da non sottovalutare. La Lav ha già presentato segnalazione alla polizia municipale di Modica, chiedendo di fare piena luce sull’accaduto.

Tra le richieste, l’acquisizione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e l’esecuzione degli accertamenti necroscopici, in collaborazione con il Servizio Veterinario e l’Istituto Zooprofilattico, per stabilire con certezza le cause del decesso. “Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini: chiunque abbia visto, sentito o notato movimenti sospetti nella zona è invitato a segnalarlo, anche in forma anonima, alle Forze dell’Ordine o alla nostra associazione”, dichiara la Lav. “Auspichiamo che venga fatta piena luce su questo drammatico evento. Se le indagini dovessero confermare l’uccisione volontaria, ci costituiremo parte civile nell’eventuale procedimento penale”. L’associazione rinnova infine l’appello alle istituzioni e alle amministrazioni locali affinché rafforzino i controlli sul territorio e promuovano una cultura di rispetto e tutela della vita di tutti gli animali.