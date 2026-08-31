A Comiso, i primi giorni dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie si sono distinti per intensa partecipazione e profonda devozione, confermando l’attesa che ogni anno accompagna questo appuntamento tanto caro alla comunità. Sabato scorso, il festoso scampanio ha segnato l’avvio ufficiale delle celebrazioni. La santa messa, presieduta da don Francesco Ottone, parroco della chiesa Madre Maria SS. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana, ha inaugurato il programma religioso richiamando numerosi fedeli.

In serata, il concerto mariano del coro “Regina Caeli”, diretto dal maestro Francesco Giaquinta, ha offerto un momento di intensa spiritualità e raffinata esecuzione musicale, accolto da lunghi applausi e viva commozione. Domenica 30 agosto la comunità si è ritrovata per la celebrazione eucaristica guidata dal parroco don Mauro Nicosia, a cui è seguita la tradizionale raccolta dei doni destinati alla cena gastronomica, accompagnata dalle note del corpo bandistico “Kasmeneo” di Comiso. In serata, la messa celebrata da don Giuseppe Russelli, parroco del Preziosissimo Sangue di Ragusa, ha preceduto la Cena gastronomica, rivelatasi un successo sotto il profilo della partecipazione e della solidarietà: grande l’affluenza di cittadini e alto l’entusiasmo attorno alla vendita all’asta dei doni offerti dai fedeli.

Un clima di festa e condivisione ha contraddistinto queste prime giornate, confermando la vitalità di una tradizione capace di unire fede e comunità. I riti proseguiranno oggi, lunedì 31 agosto, con il Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie alle 18.30 e, alle 19.30, con la celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote don Giovanni Corallo. Domani, martedì 1° settembre, è in programma la concelebrazione eucaristica guidata dal vicario generale don Sebastiano Roberto Asta, insieme ai sacerdoti che festeggiano il 25° anniversario di ordinazione: un appuntamento dal forte valore simbolico per la diocesi e per la città di Comiso.