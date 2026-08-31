Cumuli di rifiuti e vere e proprie discariche abusive sono comparsi sugli arenili di Caucana e Casuzze al termine della stagione estiva. A denunciarlo è il Comune di Santa Croce Camerina, che attraverso i propri profili ufficiali parla di «atti di inciviltà» e di un grave danno arrecato al territorio. Nel messaggio, l’amministrazione si rivolge ai «sedicenti amanti del mare» che, pur «pagando le tasse», avrebbero contribuito a «devastare l’ambiente e il nostro territorio». Secondo il municipio, alcuni villeggianti avrebbero «liberato» le case di vacanza lasciando l’immondizia nelle aree pubbliche. Il Comune fa sapere di essere al lavoro per ripristinare e bonificare le zone interessate, evidenziando che gli oneri ricadranno sulla collettività e sull’ecosistema. Individuare i responsabili non è semplice, ammette l’amministrazione, che tuttavia dichiara di essere «al lavoro» per risalire agli autori degli abbandoni, qualificati come «reati ambientali» che «offendono tutta la nostra comunità».