Nelle prime ore di domenica, una donna che passeggiava da sola sulla spiaggia di Punta Secca, più volte set della fiction “Il commissario Montalbano”, ha riferito di aver avuto la netta impressione di essere seguita da uno sconosciuto.

Quando ha raggiunto alcune persone, fermatesi per accertarsi che non corresse pericoli, l’uomo si è allontanato in direzione del canneto. L’episodio, avvenuto nella zona di Anticaglie, è stato reso noto sui social dal presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, Luca Agnello, che ha ritenuto opportuno segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Agnello ha precisato di non voler alimentare allarmismi e ha sottolineato che quanto riportato non consente di affermare con certezza l’intenzionalità di un pedinamento. Eventuali accertamenti chiariranno i contorni della vicenda.