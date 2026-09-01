La comunità di Comiso si prepara a vivere con intensa partecipazione il triduo di preparazione alla festa esterna in onore di Maria Santissima delle Grazie, in programma da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre, predicato da don Ettore Todaro, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Vittoria.

Tre giornate di preghiera e riflessione che accompagneranno i fedeli verso la solennità di domenica, con un percorso spirituale dedicato alla figura di Maria: “la Donna raggiunta dalla Grazia”, “la Donna che accoglie la Grazia” e “la Donna che porta la Grazia”. Ogni sera, alle 18,30, si terrà il Santo Rosario e la Coroncina alla Madonna delle Grazie, seguito alle 19.30 dalla celebrazione eucaristica.

Il triduo si concluderà venerdì con un momento di preghiera e catechesi eucaristica, animato dagli adoratori della Cappella dell’Adorazione Perpetua, sul tema “Fate questo in memoria di me”, dedicato al legame tra la celebrazione eucaristica e la vita quotidiana dei credenti.

Intanto, le celebrazioni non si fermano. Ieri sera la comunità ha partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote don Gianni Corallo, che ha guidato i fedeli in un momento di profonda spiritualità e gratitudine, alla presenza del parroco, il sacerdote Mauro Nicosia.

Questa sera, alle 19,30, sarà invece il vicario generale della diocesi, padre Roberto Sebastiano Asta, a presiedere la concelebrazione eucaristica insieme ai sacerdoti che celebrano il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale, un appuntamento che unirà la preghiera alla riconoscenza per il servizio pastorale di tanti presbiteri della diocesi.

La festa di Maria Ss. delle Grazie si conferma così come uno dei momenti più sentiti dell’anno liturgico e della vita cittadina, segno di fede, tradizione e comunità che continua a rinnovarsi nel cuore di Comiso.