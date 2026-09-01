Ancora un episodio di cronaca lungo la strada provinciale Donnalucata-Scicli, all’altezza della stazione di servizio Bar Piattaforma. Questa mattina un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime informazioni, il 118 è intervenuto con le sirene accese, segno che almeno una persona avrebbe riportato ferite. Sul posto si sono radunati altri ciclisti, alcuni passanti e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Non è ancora chiaro se si tratti di una caduta autonoma o di un urto con un veicolo.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie costiere del territorio sciclitano, spesso teatro di incidenti che coinvolgono ciclisti e motociclisti. Solo ieri, infatti, in Viale della Repubblica a Donnalucata, un anziano ciclista era caduto dopo aver superato un dosso, procurandosi una grave ferita alla testa e venendo trasportato d’urgenza in ospedale.

La notizia è in aggiornamento (foto Assenza).