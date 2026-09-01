Emergono nuovi e inquietanti particolari sull’omicidio avvenuto all’interno del Cas Villa Tedeschi, in contrada Torre Cannata Raddusa, a Modica, dove un trentenne di origine egiziana ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un disco da bilanciere, uno dei pesi utilizzati per l’allenamento in palestra. L’aggressione, avvenuta con una violenza inaudita, avrebbe provocato ferite mortali alla vittima.

Si tratta, al momento, di ipotesi investigative che non hanno ancora trovato conferme ufficiali. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini dei carabinieri a stabilire con precisione la dinamica dei fatti e l’oggetto effettivamente utilizzato per colpire.

Gli investigatori stanno ricostruendo minuto per minuto quanto accaduto all’interno della struttura di accoglienza, cercando di comprendere se tra i due connazionali vi fossero tensioni pregresse o motivi scatenanti legati alla convivenza.

Il luogo del delitto, il Centro di Accoglienza Straordinaria Villa Tedeschi, è stato posto sotto sequestro per consentire i rilievi scientifici e raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Gli operatori del 118, intervenuti per primi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

L’autore del gesto, anch’egli egiziano, sarebbe stato fermato dai Carabinieri e condotto in caserma per essere interrogato. Le indagini proseguono senza sosta, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire la natura delle lesioni e confermare l’arma del delitto.

La comunità modicana è scossa da un episodio di violenza brutale che riporta l’attenzione sulla sicurezza all’interno delle strutture di accoglienza e sulle condizioni di convivenza tra gli ospiti.

Un fatto di sangue che, al di là delle ipotesi, richiede ora risposte certe e giustizia.