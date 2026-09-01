Un omicidio si sarebbe verificato poco fa a Modica, in una casa di comunità per extracomunitari, alla periferia della città. Le prime informazioni parlano di un uomo di origini straniere trovato senza vita e di un altro uomo, anch’egli straniero, che sarebbe stato fermato dai carabinieri per accertamenti. Al momento non emergono dettagli sulla dinamica e si attendono conferme ufficiali, mentre gli investigatori stanno ricostruendo le fasi dell’accaduto. La vittima è un cittadino egiziano di circa 30 anni. Il presunto aggressore sarebbe un suo connazionale ed è stato fermato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e constatato la gravità della situazione, e i Carabinieri della Compagnia di Modica, guidata dal maggiore Francesco Zangla. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e raccogliere ogni elemento utile a chiarire cosa sia successo all’interno o nei pressi della struttura.

La comunità modicana è scossa dalla notizia, che arriva in un momento in cui le informazioni sono ancora frammentarie e affidate alle prime testimonianze. Le forze dell’ordine stanno lavorando per definire con precisione il contesto, verificare eventuali responsabilità e comprendere se vi siano state tensioni o episodi precedenti che possano aver portato all’esito tragico.

La vicenda è in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, quando gli accertamenti permetteranno di delineare un quadro più chiaro.