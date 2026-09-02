La polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, ha effettuato mirati accertamenti a Marina di Ragusa.

Nel corso delle verifiche, personale della Divisione Polizia Amministrativa ha denunciato in stato di libertà un 53enne italiano, ritenuto responsabile di aver mantenuto aperto un locale di pubblico spettacolo senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Autorità competente a tutela della pubblica incolumità.

Nell’ambito della medesima attività, è stato inoltre contestato un illecito amministrativo a un 45enne italiano, per aver organizzato un intrattenimento musicale con la presenza di un dj, pubblicizzato attraverso i social network, senza aver presentato la prescritta Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

L’attività di controllo della polizia di Stato prosegue con l’obiettivo di garantire il rispetto delle disposizioni previste a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.