Nel quartiere Sorda di Modica, la quiete di una mattina qualunque è stata spezzata da una scena drammatica: una donna di 34 anni è precipitata nella tromba delle scale del palazzo in cui vive, dal quinto piano. Un volo improvviso, violento, che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i residenti, richiamando sul posto l’equipaggio del 118.

I sanitari, arrivati in pochi minuti, hanno trovato la donna in condizioni gravissime. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, è stata trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, dove il personale medico ha valutato l’entità delle lesioni riportate nell’impatto. Le ferite, purtroppo, sono apparse da subito compatibili con un trauma complesso e potenzialmente letale.

Di fronte alla criticità del quadro clinico, i medici del nosocomio modicano hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso verso il Trauma Center di Catania, il presidio di riferimento per i pazienti politraumatizzati dell’intera area sud-orientale della Sicilia. Un passaggio necessario per garantire alla donna le cure specialistiche più avanzate.

Al momento non emergono ulteriori dettagli sulla dinamica della caduta, né sulle condizioni aggiornate della paziente. La vicenda resta avvolta da interrogativi che solo le prossime ore potranno chiarire, mentre nel quartiere cresce l’attesa di notizie e la speranza che la donna possa superare questo terribile incidente.