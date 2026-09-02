San Giovanni Battista a Monterosso Almo, proseguono le celebrazioni in onore del patrono e protettore. Dopo la giornata dedicata alla custodia del Creato, caratterizzata dalla santa messa a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, i forestali e i componenti della protezione civile Rangers Europa e gruppo Alfa, e dopo la benedizione dei mezzi in dotazione, oggi si prosegue con la giornata dedicata ai gruppi e alle associazioni parrocchiali e comitati. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato, con la presenza dei gruppi Rinnovamento dello spirito, Azione cattolica e con i comitati delle feste cittadine. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, è in programma ArtFest, spettacoli con artisti di strada, caratterizzati dalla partecipazione della Street band Risveglio Kamarinense. Domani, giovedì 3 settembre, ci sarà la giornata dedicata a giovani e giovanissimi.

Alle 20 la santa messa presieduta dal sacerdote Gino Ravalli, alle 21,30 lo spettacolo musicale a cura dell’amministrazione comunale con Umberto Terranova in concerto. Venerdì, invece, si celebra la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 20 la santa messa sarà presieduta dal novello sacerdote Giovanni Corallo con la partecipazione dei portatori e dei devoti del “viaggiu scausu”. Alle 21,30, poi, la serata commemorativa in memoria del grand’ufficiale Paolo Mirabella. Il figlio Giorio lo ricorderà in occasione del novantesimo della nascita. Sarà proposta l’opera lirica “La Cavalleria Rusticana”, diretta dal maestro Umberto Terranova.