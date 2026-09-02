Pneumatici di diverse auto di servizio della Polizia Locale (nella foto la sede di via Spadola) sono stati deliberatamente tagliati tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, in una serie di atti vandalici che hanno inciso sui servizi ai cittadini e sulle attività di controllo del territorio. Grazie all’impiego di specifici sistemi di videosorveglianza, è stata immediatamente avviata un’indagine che, nel giro di pochi giorni, ha consentito di dare un volto e un nome all’autore materiale dei danneggiamenti. Si tratta di un cittadino italiano, circa settantenne, residente in città. L’uomo è stato ripreso da telecamere mobili mentre stava per forare uno degli pneumatici delle vetture di servizio. A partire da quelle immagini sono scattati servizi mirati, condotti in abiti civili e con l’ausilio di motociclette, che hanno portato alla sua identificazione. Convocato presso il comando di via Mario Spadola, il sospettato ha ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato, in quanto rivolto a beni destinati a un pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Alla base del gesto, secondo quanto emerso, vi sarebbe il proposito di vendicarsi per alcune precedenti contestazioni elevate nei suoi confronti dalla Polizia Locale.