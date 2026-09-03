Motori accesi, paesaggi che emozionano e storia che corre sulle strade iblee. Tutto pronto per l’Autogiro della Provincia di Ragusa, la manifestazione di regolarità classica che da ventinove anni celebra la passione per le auto d’epoca e la bellezza di un territorio unico. Tre giorni di motori, cultura e convivialità, in un itinerario che attraversa il cuore della Sicilia sudorientale, tra colline, vigneti e borghi che sembrano sospesi nel tempo.

Come ormai succede da qualche anno, l’edizione 2026 prenderà il via nel pomeriggio di venerdì, quindi il 4 settembre, una scelta che consente agli equipaggi di godere appieno delle suggestioni del paesaggio ibleo. Dopo le verifiche tecniche all’hotel Poggio del Sole, sulla Ragusa mare, la prima prova di regolarità scatterà dal piazzale 8 Maggio, accanto allo stadio di contrada Selvaggio, preludio alla cena tipica all’agriturismo ibleo Al Casale, primo momento conviviale di un fine settimana che si annuncia intenso.

Sabato 5 settembre sarà la giornata delle prove di abilità e dei percorsi panoramici: dopo la partenza, alle 9 seconda prova di abilità al Centro commerciale Ibleo, quindi percorso turistico verso Comiso con sosta e visita guidata nella cittadina casmenea. A seguire, pranzo alla Tenuta Bastonaca di Vittoria. Durante il trasferimento in hotel, la terza prova di abilità e, in serata, alle 21, la cena di gala con le premiazioni. Domenica 6 settembre, spazio al turismo e alla scoperta del territorio con la visita al castello di Donnafugata, prima del pranzo conclusivo e dei saluti, momento significativo che chiuderà la XXIX edizione.

Organizzato dal Veteran Car Club Ibleo, con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’assessorato Turismo Regione Sicilia, l’Autogiro conferma la sua vocazione di evento che unisce sport, cultura e promozione del territorio. Un appuntamento che ogni anno richiama equipaggi da tutta Italia e che, anche in questa edizione, promette di regalare emozioni autentiche e scorci indimenticabili della provincia di Ragusa.