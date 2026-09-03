Una cerimonia intensa e partecipata ha anticipato martedì sera l’avvio del triduo di preparazione alla festa esterna in onore di Maria Santissima delle Grazie, nella parrocchia omonima di Comiso. La celebrazione, presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, padre Roberto Sebastiano Asta, ha rappresentato un momento di profonda comunione ecclesiale, segnato anche dal 25° anniversario di ordinazione sacerdotale dei presbiteri presenti. Un’occasione di gratitudine e rinnovata vocazione, vissuta nella preghiera e nella partecipazione dei fedeli che hanno gremito la chiesa.

Oggi, giovedì 3 settembre, continua, intanto, il triduo di preparazione, predicato da don Ettore Todaro, parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Vittoria. Ogni giornata è scandita dalla recita del Rosario e dalla Coroncina alla Madonna delle Grazie alle 18,30, seguiti alle 19,30 dalla celebrazione eucaristica. Il tema del triduo, che ha preso il via ieri e che è articolato in tre momenti di riflessione – “Maria, la Donna raggiunta dalla Grazia”, “Maria, la Donna che accoglie la Grazia” e “Maria, la Donna che porta la Grazia” – guiderà la comunità verso la festa solenne di domenica.

Domani, venerdì 4 settembre, al termine della celebrazione eucaristica delle 19,30, si terrà un momento di preghiera e catechesi eucaristica animato dagli adoratori della cappella dell’Adorazione Perpetua, sul tema “Fate questo in memoria di me”, per approfondire il legame tra la celebrazione e la vita eucaristica.

Sabato 5 settembre, giornata di vigilia, sarà dedicata alla preghiera e alla festa popolare: Rosario e coroncina alle 19, alle 20 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal rettore del seminario di Ragusa, don Gianni Mezzasalma, con la partecipazione dei seminaristi che animeranno la liturgia. A seguire, alle 21,30, spazio alla tradizione e alla convivialità con lo spettacolo musicale del gruppo “I Mille Watt”, la sagra della salsiccia e del cannolo e il raduno delle macchine d’epoca “Cinquecentisti”, appuntamenti che da anni accompagnano la vigilia della festa e richiamano numerosi visitatori.

La comunità parrocchiale si prepara così a vivere con fede e partecipazione la festa solenne della Madonna delle Grazie, cuore spirituale e identitario di Comiso, che domenica mattina sarà annunciata dal suono festoso delle campane e dalle celebrazioni eucaristiche in memoria dei parroci don Francesco Lo Monaco e mons. Rosario Sgarioto, figure che hanno segnato la storia della parrocchia.