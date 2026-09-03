Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Comiso, all’incrocio tra via Generale Girlando 84 e via Benedetto Croce. Coinvolta una Fiat Panda grigio argento ferma in mezzo alla carreggiata, con danni evidenti al cofano, al paraurti anteriore e al parafango sinistro. Attorno al veicolo diverse persone, tra cui operatori della polizia locale e cittadini accorsi per prestare aiuto.

Secondo le prime informazioni raccolte da alcuni testimoni presenti sul posto, la Panda sarebbe stata urtata da un altro veicolo, che dopo l’impatto si sarebbe allontanato senza fermarsi. L’auto colpita avrebbe poi terminato la corsa contro un muro o un ostacolo lungo la via. La conducente, rimasta ferita al volto, è stata soccorsa dai sanitari e trasferita per accertamenti. Sul posto gli agenti della Locale di Comiso: hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il veicolo “pirata” (foto Assenza).

Sull’asfalto sono rimasti detriti e fluidi provenienti dal motore, segno della violenza dell’impatto. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità e rintracciare il mezzo coinvolto nella fuga.