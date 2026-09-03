È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in urgenza di una bambina di appena un anno e mezzo, colpita da un improvviso malore. La piccola, affetta da una complessa malformazione congenita, era stata inizialmente ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore di Modica, dove nelle ore successive il quadro clinico ha subito un rapido e allarmante peggioramento, tale da richiedere l’immediata intubazione per stabilizzare le funzioni vitali. Alla luce della gravità della situazione e della necessità di un’assistenza pediatrica altamente specialistica, è stato attivato il servizio di emergenza aerea. L’eliambulanza è atterrata nell’area di via Aldo Moro, consentendo il trasferimento tempestivo della piccola paziente verso Messina. La prognosi resta al momento riservata e non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle cause esatte del repentino deterioramento delle condizioni di salute. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della vicenda, confidando nell’operato del team sanitario specializzato della struttura di destinazione.