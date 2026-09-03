Restano disperate, e legate ai bollettini medici, le condizioni della trentasettenne modicana rimasta vittima di un grave incidente nel primo pomeriggio di ieri lungo la circonvallazione Ortisiana di Modica. Secondo gli accertamenti finora compiuti dopo i rilievi, la donna è precipitata nella tromba delle scale dal quinto piano dello stabile in cui vive, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. L’allarme lanciato dai residenti ha attivato tempestivamente i soccorsi: giunti sul posto, gli operatori del 118, rilevata la gravità dei traumi e il quadro clinico critico, hanno proceduto all’immediata intubazione. Considerata la delicatezza della situazione e la necessità di cure altamente specialistiche, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza la paziente in un centro ospedaliero di Catania. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. In questa fase non si esclude alcuna ipotesi, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica che ha portato al tragico volo nel vuoto.