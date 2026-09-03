Non si arresta l’ondata di approdi lungo le coste siciliane. Questa mattina, intorno alle 9.30, il porto di Pozzallo è stato teatro dell’arrivo di altri 84 migranti, intercettati e messi in sicurezza da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Il gruppo sbarcato nello scalo ibleo è composto esclusivamente da uomini. Tra loro figurano 10 minori non accompagnati, per i quali sono già state attivate con urgenza le procedure di tutela e affidamento previste dalla normativa vigente. Sul fronte sanitario, il quadro appare sotto controllo: le condizioni generali sono buone, fatta eccezione per alcuni isolati casi di disidratazione, immediatamente assistiti dal personale medico presente in banchina per gli accertamenti di rito. Questo nuovo approdo aggrava ulteriormente la pressione sulle strutture di accoglienza locali, operative ormai a pieno regime. Nell’hotspot portuale si trovano attualmente 96 persone, mentre nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), situato nell’area industriale tra Modica e Pozzallo, sono ospitati al momento altri 106 migranti. Le temperature elevate e la forte calura di questi giorni non stanno frenando i flussi nel Mediterraneo. Secondo le valutazioni degli addetti ai lavori, le condizioni meteo lasciano prevedere che l’ondata di arrivi proseguirà senza sosta per tutto il mese di settembre, esercitando una pressione costante sull’apparato di accoglienza del territorio.