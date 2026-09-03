Sfiorata la tragedia nel cuore della notte a Pozzallo, dove un’auto è finita a forte velocità contro due vetture parcheggiate lungo viale Asia. L’impatto, di straordinaria violenza, ha ridotto i mezzi in sosta a un cumulo di lamiere. Provvidenzialmente, in quel frangente sul marciapiede non passava nessuno e gli occupanti della macchina sono usciti miracolosamente illesi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, e un’ambulanza del 118 con il personale sanitario. L’incidente riaccende con urgenza l’attenzione sulla sicurezza della circolazione e sulla vivibilità dell’area.

Il lungo rettifilo di viale Asia, da tempo al centro di segnalazioni ed esposti dei residenti, nelle ore notturne si trasforma di frequente in una pista improvvisata: le ampie corsie favoriscono condotte spericolate, con scooter e motocicli che sfrecciano a velocità elevate ed effettuano pericolose impennate. Un quadro di diffusa anarchia stradale che non solo mette seriamente a rischio l’incolumità pubblica, ma compromette la quiete dei cittadini, costretti a fare i conti con schiamazzi e rumori molesti fino a tarda notte. Lo schianto rappresenta l’ennesimo segnale d’allarme di una criticità ormai difficile da contenere, che impone interventi rapidi e un deciso rafforzamento dei controlli mirati sul territorio.