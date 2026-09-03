Un Fiat Ducato con targa FY710PY è stato rubato. Il proprietario ha già presentato formale denuncia ai Carabinieri e, tramite la stampa, rivolge un appello a chiunque dovesse avvistare il veicolo: non intervenire in prima persona e segnalare tempestivamente la presenza del mezzo alle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un contesto in cui, a Ragusa, l’attenzione sul fenomeno dei furti è tornata elevata. Nelle ultime settimane sono giunte numerose segnalazioni, in particolare riguardanti effrazioni in abitazioni, circostanza che alimenta la preoccupazione dei residenti e le richieste di intensificare i controlli sul territorio. Nei giorni scorsi denunciata una situazione che, secondo quanto riferito, si protrarrebbe da circa tre mesi. Tra gli elementi evidenziati figurano la rapidità con cui i soliti ignoti riuscirebbero a introdursi nelle case, a neutralizzare i sistemi d’allarme e a individuare con precisione gli oggetti di valore.

Il tema della sicurezza torna dunque al centro del dibattito cittadino. I colpi nelle abitazioni, i veicoli presi di mira e le segnalazioni provenienti da diverse aree della città contribuiscono a incrementare la percezione di insicurezza. Da qui la necessità, più volte ribadita, di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine e servizi di pattugliamento e perlustrazione capillari, non soltanto nelle zone centrali ma anche nei quartieri periferici e nelle ore notturne. L’obiettivo non è solo intervenire a reato consumato, ma potenziare la prevenzione e, parallelamente, l’attività investigativa, per risalire agli autori e verificare se alcuni episodi possano essere riconducibili a un disegno più strutturato. Spetterà ora agli accertamenti dei Carabinieri, cui è stata presentata la denuncia, ricostruire la dinamica dei fatti. Un contributo potrà arrivare dalle immagini delle telecamere e da eventuali ulteriori registrazioni disponibili nell’area interessata.