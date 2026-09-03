Attimi di forte tensione nel cuore di Vittoria, dove nel giro di ventiquattr’ore si sono verificate due distinte risse che hanno visto coinvolti cittadini stranieri. Dopo gli scontri della serata di ieri davanti all’ufficio postale centrale di via Matteotti, questa mattina, intorno a mezzogiorno, la violenza è esplosa nuovamente a poche decine di metri di distanza, in via Milano, all’angolo con via Cavour. La colluttazione, avvenuta in pieno giorno sotto gli occhi di passanti e commercianti, ha reso necessario un intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, con le sirene spiegate che hanno attirato l’attenzione di residenti e curiosi. La pronta azione degli agenti ha consentito di interrompere lo scontro prima che degenerasse ulteriormente. L’area è stata subito cinturata e due cittadini extracomunitari, ritenuti coinvolti nei fatti, sono stati identificati dalla polizia (foto Assenza).