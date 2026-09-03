Momenti di apprensione nel pieno centro cittadino: un balcone all’incrocio tra via Vicenza e via Cavour, a Vittoria, ha subito un improvviso cedimento con distacco di calcinacci. Per pura coincidenza, l’episodio non ha provocato feriti né coinvolto passanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. I pompieri, utilizzando i mezzi di soccorso, hanno avviato la messa in sicurezza rimuovendo le parti pericolanti e verificando la stabilità dell’edificio; gli agenti, nel frattempo, hanno transennato il marciapiede per impedire l’accesso all’area a rischio. Il fatto è avvenuto lungo via Cavour, da sempre considerata il “salotto bene” della città, in un punto particolarmente frequentato. La banchina sottostante il fabbricato è un consueto luogo di ritrovo e di socialità per la comunità locale e per residenti di diverse provenienze, in particolare la comunità del Bangladesh. Visti l’orario e l’ordinaria presenza di persone in quel tratto, le conseguenze avrebbero potuto essere gravissime: una tragedia soltanto sfiorata e scongiurata da una fortunata coincidenza (foto Assenza).