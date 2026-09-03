Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere un venerdì di festa e spettacolo con la seconda giornata di Zuppà, il carnevale estivo che da anni anima le strade e le piazze della città con un mix di arte, musica, tradizione e convivialità. Dopo l’apertura di stasera al villaggio Gulfi, la manifestazione entra nel vivo con un programma ricchissimo che coinvolge tutto il centro storico, trasformando ogni angolo in un palcoscenico.

In piazza Ss. Salvatore, domani, spazio alla creatività con “Zuppà: ricette teatrali!”, le pièce curate dal laboratorio teatrale “Giovanni Laterra” di Chiaramonte e dall’associazione Mecenate di Ragusa, un incontro tra cultura popolare e teatro contemporaneo che racconta la città attraverso il linguaggio della scena.

In via Corallo, il fascino delle quattro ruote d’epoca con “12 mesi dell’anno in 500”, esposizione e raduno a cura del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Chiaramonte Gulfi, che porterà nel cuore del paese i colori e la passione di un mito intramontabile.

La piazza Duomo sarà invece il cuore pulsante della serata, con un susseguirsi di spettacoli e performance: il Centro Danza Relevé proporrà uno show di tessuti aerei accompagnato dalla voce di Emanuela Cutrera, seguito dalle coreografie di The University Dance e dall’esibizione del cantante Marco Tumino. Non mancheranno le animazioni e gonfiabili per i più piccoli a cura di Little Big, mentre la piazza si accenderà con il concerto live dei Radiofreccia Ligabue Tribute Experience, che porteranno sul palco i grandi successi del rocker di Correggio. A completare la serata, l’area food curata dalla Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi, con una raccolta fondi per Zayel e degustazioni di panini con carne di cavallo e cipolla di Giarratana, simbolo della tradizione gastronomica locale.

Nel centro storico e lungo corso Umberto I, la festa si estende con un mosaico di eventi: lo spettacolo di tessuti aerei di Etaerea, il concerto dei Sandveil, le esibizioni di karate della Dragon Sport School e di volley a cura di Ragusa Volley, oltre al concerto dell’Associazione Armida di Giulia Rizza e alle danze di Dance to Fly. Non mancheranno le atmosfere del Quartiere Caraibico, la voce di Deborah Tumino con “Chicchi di Riso”, i Madonnari di Sicilia con le loro opere di street art, le giostre, la musica della Noro’s Band, il simulatore Monti Iblei e le installazioni carnevalesche che coloreranno tutto il corso.

Una giornata che conferma lo spirito di Zuppà: un evento che unisce generazioni, associazioni e talenti locali, trasformando Chiaramonte in un grande laboratorio di festa e partecipazione. Il carnevale estivo continua così a raccontare la città attraverso la sua energia, la sua arte e la sua voglia di stare insieme.