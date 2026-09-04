Nel mese di agosto, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia locale del Comune di Ragusa, ha pianificato e attuato servizi straordinari di presidio del territorio mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare. L’impiego di circa 228 operatori ha portato ai seguenti risultati: 71 posti di controllo effettuati; 1.804 persone identificate; 849 veicoli sottoposti a verifica; 66 violazioni al Codice della strada contestate; 14 cittadini stranieri espulsi; 6 esercizi pubblici ispezionati. Nel corso delle verifiche presso i locali, la Polizia di Stato si è avvalsa del supporto dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, al fine di accertare il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa e la conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza. I controlli si inseriscono in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza, volto a garantire il rispetto della legalità e a rafforzare i livelli di sicurezza percepita dalla cittadinanza.