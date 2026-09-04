L’Avimec Modica concluderà domani mattina con una seduta di allenamento in piscina, la seconda settimana di preparazione al campionato di serie A3.

Una settimana intensa, ma molto proficua per i “Galletti” di coach Enzo Distefano, che iniziano ad alzare i giri del motore in vista dei primi allenamenti congiunti.

Il gruppo biancoazzurro, tuttavia, ha risposto con grande professionalità e spirito di sacrificio alle doppie sedute giornaliere programmate dallo staff tecnico.

Prima del “rompete le righe” e il meritato giorno di riposo previsto per domenica, per chiudere al meglio la settimana di duro lavoro in palestra sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Corrado Randazzo e sul taraflex del “PalaRizza”, lo staff tecnico ha deciso di far svolgere una seduta di allenamento di recupero attivo e defatigante in piscina.

“Stiamo lavorando da due settimane con un gruppo totalmente nuovo con degli elementi di valore – spiega Manuel Benassi – ora sta a noi dello staff cercare di creare quanto più feeling possibile tra noi e il gruppo. I ragazzi – sottolinea – stanno lavorando veramente duro, anche perchè non aiutati dalle temperature altissime di questi giorni e con gradi elevati di umidità. Questa – continua – è stata la prima prova, dove si è vista una certa esperienza sull’operato di ogni singolo atleta. Domani concluderemo la settimana con un lavoro fisico in piscina, dove ci sarà da fare uno sforzo particolare, ma poi concederemo il giusto momento di relax per poi riprendere da lunedì il nostro lavoro. Abbiamo a disposizione un gruppo di altissimo spessore, dove – conclude il vice allenatore dell’Avimec Modica – ogni singolo atleta ci lascia ben sperare e se nello scorso campionato abbiamo buttato via qualche occasione che ci è capitata, quest’anno cercheremo di sfruttarla appena avremo l’opportunità”.

Tra i volti nuovi del roster dell’Avimec Modica c’è l’ex Galatone Lorenzo Caciagli, che ci racconta le sue prime sensazioni vissute a Modica e con i suoi nuovi compagni di squadra.

“Le mie prime sensazioni dopo quasi due settimane di lavoro sono sicuramente positive – dice Lorenzo Caciagli – perchè stiamo lavorando bene e con molta qualità. Siamo un bel gruppo, ma il nostro vero valore si vedrà in campo quando sarà ora di fare sul serio. La tappa di Modica – continua – per me è molto importante e il mio obiettivo principale e di togliersi tante belle soddisfazioni e fare bene sia individualmente, sia con la squadra. Ai miei nuovi tifosi – conclude Lorenzo Caciagli – non prometto nulla, ma dico solo Forza Modica”.

Domani dopo la seduta in piscina in una struttura sportiva delle campagne modicane, il gruppo biancoazzurro avrà un fine settimana di riposo e si ritroverà lunedì al “PalaRizza” per iniziare la terza settimana di lavoro.