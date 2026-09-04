Un’auto con a bordo due turisti stranieri si è ribaltata questa mattina in corso Vittorio Veneto, a Ragusa, provocando attimi di forte apprensione tra i passanti. L’incidente è avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi: la vettura, per cause ancora da chiarire, ha perso aderenza e si è capovolta in mezzo alla carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due ambulanze del 118 hanno prestato le prime cure ai turisti, entrambi coscienti ma visibilmente scossi. I sanitari hanno disposto il trasferimento al Giovanni Paolo II per ulteriori accertamenti clinici.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto diversi minuti, con inevitabili rallentamenti al traffico. Saranno ora gli approfondimenti tecnici e i rilievi effettuati sul posto a chiarire cosa abbia provocato il ribaltamento dell’auto.