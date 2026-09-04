Chiaramonte Gulfi si prepara a chiudere in grande stile l’edizione estiva di Zuppà, la manifestazione della consulta comunale giovanile giunta alla decima edizione e arricchita dalla presenza del carnevale che da qualche anno ha trovato nuova vita anche nel periodo estivo, diventando una delle espressioni più autentiche dell’identità cittadina. In questa terra, infatti, dove la tradizione incontra la creatività, il carnevale non è solo festa ma linguaggio collettivo, un modo per raccontare la comunità e la sua inesauribile voglia di stare insieme.

Domani, sabato 5 settembre, lungo corso Umberto I e in piazza Duomo, la serata conclusiva, con il supporto dell’amministrazione comunale, si aprirà con la sfilata dei carri allegorici, colorata e coinvolgente, che porterà nelle strade l’energia e la fantasia tipiche del carnevale chiaramontano. Un appuntamento che, anche con la presenza dei gruppi mascherati, richiama ogni anno centinaia di persone e che conferma come la trasmigrazione di questa tradizione in estate sia ormai una forza consolidata, capace di unire generazioni e di attrarre visitatori da tutto il territorio ibleo.

La serata proseguirà con due nomi di grande richiamo nel panorama musicale nazionale: Roberto Ferrari, storico volto di Radio Deejay, e Andrea Zelletta, dj e personaggio televisivo, protagonisti di due dj set che animeranno la piazza fino a tarda notte. Un doppio evento che segna il culmine di una manifestazione capace di fondere cultura popolare e spettacolo contemporaneo.

Accanto alla musica, spazio anche alla convivialità con l’Area Food curata dalla Protezione civile di Chiaramonte Gulfi, impegnata in una raccolta fondi per Zayel. I visitatori potranno gustare i tradizionali panini con carne di cavallo e cipolla di Giarratana, simbolo della gastronomia locale, e i cannoli della Pasticceria Pavone, dolce conclusione di una serata che celebra la passione, la solidarietà e l’identità chiaramontana. Ieri sera, intanto, al Villaggio Gulfi, grande successo per il festival dello scaccione e il villaggio dei balocchi promosso in collaborazione con l’Avis.

Zuppà conferma così la sua natura di festa totale, dove la tradizione del carnevale si rinnova nel calore dell’estate, tra musica, colori e sapori che raccontano l’anima di Chiaramonte Gulfi.